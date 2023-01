Peccioli, trovato con cocaina, hashish e contanti in macchina: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Peccioli hanno arrestato un 29enne di nazionalità marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari, durante un normale servizio perlustrativo, hanno proceduto al controllo di un’autovettura. Alla guida Sottoposto a perquisizione personale, il conducente è stato sorpreso in possesso di un involucro contenente 25 grammi di cocaina ed uno contenente 30 grammi di hashish, più un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 710 euro in banconote di vario taglio.

L'accertamento ai danni del giovane sono stati quindi estesi all’abitazione, dove è stato rinvenuto altro stupefacente vario. L’arrestato, trattenuto presso la camera di sicurezza della Caserma di San Miniato, è stato giudicato con rito direttissimo in Tribunale a Pisa.