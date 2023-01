Lotta allo spaccio, controlli alla stazione: inseguito e arrestato 24enne

Dal controllo del territorio all'inseguimento, con l'arresto dello spacciatore. Nella giornata di ieri, 27 gennaio, la Polizia di Stato e una pattuglia della Polizia Municipale hanno passato al setaccio la zona della stazione, nell'ottica della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di microcriminalità e spaccio. Sono state sottoposte a verifica 36 persone e 19 veicoli.

Durante le osservazioni, intorno alle ore 16, l'occhio allenato degli operatori ha permesso di individuare gli atteggiamenti sospetti di un giovane in viale Gramsci. Il modo di comportarsi ha fatto pensare a quello di un pusher in attesa di clienti: gli agenti della Volante e della Municipale si sono mossi, con l'uomo che dopo un inseguimento è stato bloccato in via Mascagni.

Il soggetto, identificato come un senegalese di 24 anni, è stato sottoposto a perquisizione: in suo possesso sono stati trovati 20 grammi di hashish e 105 euro in banconote di piccolo taglio. Portato in Questura, sono emersi i suoi precedenti specifici. E' stato quindi arrestato per violazione della normativa sugli stupefacenti e messo a disposizione del Pubblico Ministero di turno, passando la notte in cella di sicurezza. Stamani è stato accompagnato in Tribunale, il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, ha rinviato il processo di merito al prossimo 28 aprile, applicando la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa.