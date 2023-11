Droga e soldi in casa e in auto: arrestato spacciatore

E' stato fermato durante un controllo stradale in località la Bufalina, nel comune di Vecchiano, e sorpreso in auto con tre involucri contenenti rispettivamente 175 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish, 15.900 euro in contanti ed alcuni telefoni cellulari. A questo punto i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno esteso la perquisizione anche al domicilio della persona fermata.



Nell'abitazione i militari hanno trovato 1 chilo e 100 grammi di cocaina, circa 400 grammi di hashish, 8500 euro in banconote di vario taglio, oltre a tutto il materiale utile per il confezionamento dello stupefacente. La persona è stata così arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotta nel carcere Don Bosco a disposizione dell'autorità giudiziaria.