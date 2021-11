Sorpreso con droga e soldi: arrestato 27enne

Arrestato dai Carabinieri di Pisa un 27enne sorpreso in possesso di 2 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di poco meno di 8 grammi e mezzo, 2 involucri contenenti hashish per un peso totale di poco più di 24 grammi e mezzo, 750 euro in contanti ritenuti provento di attività di spaccio e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma e giudicato stamani con rito direttissimo.