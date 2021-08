Trovato con cocaina e soldi in tasca: arrestato

A finire in manette un cittadino tunisino senza fissa dimora. Aveva con se' oltre 15 grammi di cocaina già pronta per lo spaccio

La Squadra Mobile, nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, ha arrestato in città un tunisino senza fissa dimora per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato trovato in possesso di 15,6 grammi di cocaina, già suddivisa in involucri, e una somma di denaro pari a 665 euro.