Sorpreso con cocaina e bilancino di precisione: arrestato spacciatore

Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pisa un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato sottoposto a controllo e sorpreso in possesso di quasi 11 grammi di cocaina suddivisi in 8 dosi ed un bilancino elettronico di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.



Il pusher, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato presso il Tribunale di Pisa questa mattina.