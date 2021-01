Spaccia cocaina in città: arrestato 49enne

Arrestato per spaccio di droga a Pisa un 49enne, colto sul fatto dai Carabinieri mentre stava cedendo una dose di cocaina di poco più di mezzo grammo ad un giovane del posto. Il pusher, sottoposto a perquisizione, è stato inoltre trovato in possesso di 10 involucri contenenti eroina per un peso complessivo di poco più di 6 grammi, 6 involucri contenenti eroina per quasi 3 grammi ed una modica somma di denaro contante, ritenuta provento di attività di spaccio.

Arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere giudicato stamani con rito direttissimo.