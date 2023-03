Sorpreso con hashish e denaro: arrestato spacciatore

Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pisa un 30enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno controllato l'uomo in una piazza del centro città e durante la perquisizione personale lo hanno sorpreso in possesso di 4 dosi di hashish, del peso complessivo di poco più di 11 grammi e di una somma di denaro contante, ritenuta verosimilmente provento dell'attività di spaccio.