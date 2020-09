Spaccia cocaina: arrestato 53enne

E' stato colto sul fatto mentre stava cedendo ad un giovane a Pisa oltre un grammo e mezzo di cocaina. A finire nei guai per spaccio di stupefacenti un uomo di 53 anni, arrestato dai Carabinieri.

Sottoposto a perquisizione, il 53enne è stato sorpreso in possesso di un altro mezzo grammo della stessa sostanza, di quasi 3 grammi di eroina e della somma di oltre 60 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività illecita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Arrestato e trattenuto in camera di sicurezza è stato giudicato stamani con rito direttissimo.