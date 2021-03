Pontedera, sorpreso mentre spaccia: arrestato

L'uomo aveva con sè anche soldi in contanti ritenuti provento dell'attività illecita

Colto sul fatto dai Carabinieri mentre cedeva mezzo grammo di eroina ad un 'cliente'. E' stato arrestato per spaccio di droga a Pontedera un 57enne. Sottoposto a perquisizione è stato inoltre trovato in possesso della somma di 75 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.

L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato stamani con rito direttissimo.