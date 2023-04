Colto sul fatto mentre cede cocaina: pusher in manette

Arrestata una persona per spaccio di droga dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera.

I militari, nel centro pontederese, nella serata dello scorso 8 aprile, hanno individuato un uomo nell’atto di cedere cocaina ad un’altra persona.

L’intervento repentino dei Carabinieri ha permesso l’arresto dello spacciatore nella flagranza di reato e il recupero dello stupefacente.





Successivamente, è stata effettuata una perquisizione nell’abitazione del pusher, all’interno della quale sono stati rinvenuti hashish, marijuana e cocaina per un totale di circa 200 grammi,oltre alla somma in contanti di 355, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Pisa.