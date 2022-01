Cerca di evitare il controllo: aveva 21 dosi di hashish

Questa mattina il personale della Squadra Volante della Questura ha sottoposto a controllo un cittadino extracomunitario in via Emilia, in zona Sant'Ermete. L'uomo, a bordo di una bicicletta, alla vista della Volante ha cercato di eludere il controllo. Una volta fermato ha mostrato un atteggiamento di nervosismo.

Accompagnato in ufficio per un controllo è stato trovato in possesso di 21 dosi di hashish per un peso complessivo di 27,4 grammi. L'uomo, già conosciuto per i suoi pregressi arresti per detenzione ai fini di spaccio, su disposizione della locale autorità giudiziaria è stato condotto alla casa circondariale Don Bosco in attesa del giudizio.