Il cane antidroga fiuta l'hashish: pusher nei guai

Nella serata di giovedì, a seguito di ordinanza specifica emessa dal questore, è stato effettuato un servizio di controllo del territorio al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in zona stazione e aree limitrofe. Il servizio ha visto impegnate pattuglie della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga.



Gli operatori hanno controllato vari extracomunitari sotto i portici di viale Gramsci e in particolare un cittadino senegalese con a carico numerosi precedenti specifici. L'uomo veniva a più riprese puntato dal cane antidroga della Guardia di Finanza.

Il fiuto dell'animale si è dimostrato infallibile in quanto l'uomo è stato trovato in possesso di 23 grammi di hashish. E' stato così arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Questura è comparso in giudizio ieri mattina: il giudice ha convalidato l’arresto, disposto a seguito di richiesta dei termini a difesa nuova udienza per il 12 settembre e applicato allo spacciatore la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Pisa.