Sotterravano l'eroina nel campo a Ospedaletto: arrestati

La Polizia di Stato di Pisa, nella tarda serata di ieri 10 febbraio, ha inferto un duro colpo allo spaccio: ha arrestato due spacciatori sorpresi con quasi 6 etti eroina. La pericolosa droga sarebbe stata divisa in 3mila dosi, per un ricavo illecito fra gli 80 ed i 100mila euro. L'operazione si inserisce nel contesto dei constanti controlli e dalla competenza e conoscenza del territorio da parte della Squadra Mobile, che ha permesso di identificare la situazione sospetta ed intervenire tempestivamente.

Il contesto dell'arresto parte dal monitoraggio delle aree soggette a spaccio, sulla base delle segnalazioni dei residenti in città e dei seguenti riscontri operativi. Fra le zone più presidiate ci sono la stazione ferroviaria e Piazza delle Vettovaglie, ma non solo. Nelle ultime due settimane, in centro storico, sono stati arrestati dai poliziotti 6 spacciatori, con uno denunciato a piede libero, perché minorenne. Dalle verifiche sulle auto utilizzate per i traffici illeciti gli agenti hanno stilato una lista di vetture sospette: è una di queste che, in zona Ospedaletto, ha attratto l'attenzione degli investigatori.

In serata infatti il mezzo, di media cilindrata e con qualche anno alle spalle, appositamente scelto per non destare sospetti, è stato trovato parcheggiato in una zona incolta ai limiti di una boscaglia. I poliziotti, in abiti civili, presenti in zona, hanno notato il veicolo e immaginando che fosse in corso una qualche azione illecita si sono appostati. Nel giro di mezz'ora la loro attesa è stata premiata: nel buio hanno notato due sagome che armeggiavano con una pala, in mezzo al campo, per sotterrare un oggetto di grosse dimensioni. In quel momento è scattato il blitz: gli agenti si sono qualificati e sono saltati addosso ai due, che hanno abbozzato una breve fuga ma sono stati immediatamente catturati.

Portati in Questura sono scattati gli accertamenti sulla loro identità e sulla natura dello stupefacente. I due sono risultati essere un 26enne ed un 32enne di nazionalità tunisina, clandestini sul territorio nazionale. La droga era appunto eroina. Hanno così trascorso la notte in cella di sicurezza e stamani sono stati scortati in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l'arresto e, dato l'elevato quantitativo di stupefacente, ha disposto per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere.