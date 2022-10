Sorpreso in macchina con l'eroina: arrestato a Ponsacco

I Carabinieri della stazione di Ponsacco, durante un ordinario servizio di prevenzione al contrasto dello spaccio, hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 17 grammi di eroina. Il controllo dell'auto e la perquisizione personale sono avvenute nella tarda serata di domenica 23 ottobre. Lo stupefacente era diviso in dosi. Al termine delle rituali formalità di legge l'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del giudizio con rito direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Pisa.