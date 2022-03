Sorpreso alla stazione di Pisa con 20 dosi di eroina: arrestato

Dopo il colpo inferto allo spaccio in città, prosegue incessante a Pisa l'opera di contrasto agli stupefacenti da parte dei Carabinieri, che insistono con i controlli nelle zone più sensibili. Nel pomeriggio di ieri, 4 marzo, i militari dell'Arma hanno arrestato in zona stazione un altro uomo per detenzione ai fini di spaccio.

Più nel dettaglio, gli operatori della Sezione Radiomobile, hanno sorpreso un 56enne in possesso di oltre 17 grammi di eroina suddivisa in 20 dosi confezionate. Lo stupefacente è stato sequestrato e l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell'Arma; verrà giudicato stamani con rito direttissimo.