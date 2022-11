Scoperto con la droga in piazza della stazione a Pisa: arrestato, reagisce con violenza

Pochi momenti, lo scambio con il cliente che velocemente si allontana. L'azione non è passata inosservata e la Sezione Polizia Ferroviaria di Pisa fermando un 37enne residente a Cascina, trovato in possesso al momento del controllo di 7 dosi di eroina e cocaina, insieme ad alcune banconote. E' successo la mattina di sabato, in piazza della stazione.

La reazione del 37enne, già noto alla Polizia, è stata violenta: spinte e calci per sottrarsi all'arresto. Alla fine è stato immobilizzato e portato in ufficio, per le procedure del caso. L'accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Droga e contanti sono stati sequestrati.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno l'uomo è stato collocato agli arresti domiciliari e ieri mattina, prelevato dai poliziotti che lo avevano arrestato, è comparso in Tribunale a Pisa; il giudice ha convalidato l’arresto e, a seguito di richiesta dei termini a difesa, gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa della celebrazione del processo nel merito.