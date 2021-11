Spacciava fra Piazza Vettovaglie e il lungarno: arrestato 22enne

Faceva la spola tra piazza delle Vettovaglie e le spallette di Lungarno Pacinotti, dove lo attendevano i propri clienti. Un comportamento sospetto, che non è sfuggito all’occhio degli agenti in borghese in servizio nella zona della movida. La Polizia Municipale ha arrestato venerdì sera, 6 novembre, un 22enne senza fissa dimora, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane ha diversi precedenti a suo carico per reati analoghi.

Dalla perquisizione personale effettuata dagli agenti sono spuntati diversi involucri di sostanza stupefacente (cocaina, eroina, hashish) che l’arrestato nascondeva in bocca e negli indumenti intimi, oltre a 325 euro in contanti, cifra ritenuta dagli agenti provento dell’attività di spaccio. Le sostanze stupefacenti e le banconote sono state sequestrate. Nell’udienza per direttissima che si è svolta sabato mattina il Tribunale ha convalidato l’arresto del 22enne ed applicato la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Pisa, in attesa del processo che si terrà a gennaio.

"Da luglio ad oggi - dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti - sono ben oltre 20 gli arresti di spacciatori eseguiti dagli agenti della Municipale, alcuni dei quali conclusi con l’espulsione da parte della Questura di Pisa. Come dimostrano i numeri, la Polizia Municipale negli ultimi mesi ha impresso un notevole giro di vite nei controlli in centro storico, con un'azione mirata a cogliere sul fatto gli spacciatori ed arrestarli per consegnarli nelle mani della giustizia e permetterne l'espulsione, quando esistono le condizioni, grazie ad un’ormai consolidata collaborazione con la Questura".