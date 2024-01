I Carabinieri della Compagnia di Pisa, all’esito degli ordinari servizi delle ultime 24 ore, hanno arrestato in flagranza di reato una persona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza.

Più nel dettaglio, nel corso della notte a Pisa, in Piazza delle Vettovaglie, i militari della locale Stazione Carabinieri, con il supporto della Sezione Radiomobile, hanno sorpreso un soggetto tunisino 23enne che aveva ceduto della sostanza stupefacente ad un acquirente. Nella circostanza i militari hanno proceduto alla perquisizione personale del giovane, rinvenendo e sequestrando 4 dosi di cocaina e 2 dosi di hashish, oltre a quasi 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, trattenuto nella camera di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Pisa, è stato sottoposto a rito direttissimo nella mattinata odierna, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nelle ore notturne, a Pisa e nell’hinterland, i Carabinieri hanno controllato in differenti circostanze due conducenti di veicoli che, sottoposti al controllo con etilometro, sono risultati positivi all’alcoltest con tassi rispettivamente di 1,47 g/l e 1,34 g/l, quindi superiore quasi di tre volte al limite consentito dalla Legge. Per entrambi i conducenti, i militari hanno proceduto al ritiro della patente e alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria locale.