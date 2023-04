Busta in mano offre la droga in centro a Pisa: arrestato spacciatore 40enne

Agiva in modo così evidente che è stato 'visto e preso'. Nella serata di ieri, 27 aprile, una pattuglia del Nosu della Polizia Municipale di Pisa ha arrestato un 40enne, sorpreso fra Piazza Vettovaglie e Piazza Sant'Omobono in possesso di circa 40 grammi di marijuana e di 132 euro in pezzi di vario taglio, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Secondo quanto si apprende, l'uomo è stato notato dagli agenti mentre faceva la spola fra le due piazze con in mano una busta, cercando di offrirne il contenuto ai passanti. Una chiamata alla Centrale Operativa ha permesso di attivare la verifica delle telecamere di sorveglianza, che hanno catturato diversi passaggi di mano della sostanza, in cambio di banconote. Le immagini hanno anche ripreso il sospettato che, in attesa di clienti, depositava la busta sotto alcuni cartoni vicino ad un cestino, rimanendo pochi metri distante. Tutta una procedura che è apparsa palesemente legata allo spaccio.

Due pattuglie coordinate dall'ispettore Gian Maria Pescatore sono quindi intervenute per fermarlo con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Oltre al materiale sequestrato in suo possesso, l'accertamento a carico del 40enne ha permesso di identificarlo come un tunisino pregiudicato, irregolare e disoccupato. Il modus operandi così spregiudicato fa pensare gli inquirenti che sia nuovo della zona, solitamente gestita da malviventi ben più abili nel celare le loro intenzioni e i loro traffici.

Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e sottoposto l'uomo alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa, rinviando l'udienza per il dibattimento.