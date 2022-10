In zona stazione vede i Carabinieri e si allontana: controllato, aveva con sé dosi di droga

I Carabinieri di Pisa, nell'ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino senegalese di 43 anni. Nello specifico, nella zona circostante la stazione ferroviaria, i militari hanno notato l'uomo assumere un atteggiamento circospetto alla vista dell'autopattuglia, cercando allo stesso tempo di allontanarsi velocemente. Bloccato dai Carabinieri e sottoposto a perquisizione, è stato sorpreso in possesso di 10 dosi di hashish del peso complessivo di 13,05 grammi. La droga era nascosta in uno zainetto. L'arrestato, nella mattinata odierna, sarà giudicato con rito direttissimo.