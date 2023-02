Segnalato dallo 'Sguardo di Vicinato': 21enne con la droga arrestato in via Cattaneo

E' stato fermato con l'eroina in tasca, in via Cattaneo, dopo la segnalazione della sua presenza sospetta fatta dallo 'Sguardo di Vicinato' alla Polizia Municipale. E' così che gli agenti del Nosu sono intervenuti sul posto ieri sera, a seguito della descrizione fornita dai cittadini, per eseguire il controllo. In breve tempo il giovane è stato trovato e sottoposto a perquisizione: aveva con sé 8 grammi della sostanza stupefacente, insieme a contante ritenuto provento di attività di spaccio. Si tratta infatti di una vecchia conoscenza della polizia, un giovane disoccupato. L'arrestato è un 21enne tunisino, pregiudicato per reati concernenti gli stupefacenti, condannato recentemente per lo stesso reato.

Il pubblico ministero di turno ne ha ordinato la liberazione concedendo al pari il nulla osta all'espulsione. Lo straniero è stato quindi trattenuto e messo a disposizione del'’Ufficio Immigrazione della Questura per le procedure di rimpatrio.