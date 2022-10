Si apposta sotto casa della ex e le taglia le gomme dell'auto: arrestato

Si era appostato sotto casa arrivando anche a tagliare le gomme dell'auto, per poi allontanarsi. Intervento nel fine settimana della Squadra Volanti della Questura a Pisa, dove una residente aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, un 54enne residente a San Giuliano Terme, che continuava ad assillarla.



La donna, rassicurata e tenuta costantemente al telefono dal poliziotto di turno in Sala operativa, ha fornito una descrizione dell’uomo e del suo abbigliamento, una descrizione che in tempo reale è stata girata al personale di pattuglia su strada. Sul posto sono state dirottate due Volanti, che hanno circondato la zona e rintracciato poco distante l’autore del danneggiamento.



L’uomo messo alle strette ha consegnato ai poliziotti un utensile di lavoro con il quale ha ammesso di aver forato la gomma dell’utilitaria della sua ex. Condotto in Questura, i poliziotti hanno verificato che il 17 ottobre i colleghi della Divisione Polizia Anticrimine gli avevano notificato la misura di prevenzione dell’ammonimento del questore, che lo invitava ad astenersi dal reiterare condotte di stalking verso la sua ex.



La donna infatti aveva denunciato di essere perseguitata dall’uomo, che non aveva accettato la sua decisione di lasciarlo e l’aveva molestata e minacciata, addirittura nei pressi del luogo di lavoro. A riscontro, aveva fornito documentazione anche di tipo elettronico, come messaggi assillanti sui social media, che hanno consentito in breve tempo di adottare il provvedimento in questione e notificarlo al destinatario.



Tale misura prevede che, in caso di reiterazione delle condotte censurate, si procede d’ufficio alla denuncia penale, in caso di condanna la pena è aumentata e addirittura vi è l’arresto obbligatorio nella flagranza del reato di atti persecutori. Al termine degli adempimenti procedurali l’uomo è stato pertanto tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, collocato agli arresti domiciliari.



Stamani su ordine del giudice i poliziotti lo hanno prelevato dalla abitazione e condotto in Tribunale, dove l’arresto è stato convalidato e il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, nonché ai luoghi da lei frequentati come l'abitazione ed il luogo di lavoro. In caso di trasgressione, il 54enne rischia il carcere.