Minacce e pedinamenti alla ex: 33enne ai domiciliari

Non si era rassegnato alla fine della relazione con una sua coetanea e da oltre un anno la perseguitava con telefonate moleste, offese sui social, pedinamenti e appostamenti nel luogo di lavoro, insulti verbali e minacce scritte. La seguiva spesso e transitava sotto l'abitazione della ex in un comune della Valdera in diversi orari causando alla donna un forte stato d’ansia e timore per la propria incolumità.

Così dal Commissariato di Polizia di Stato di Pontedera è stato chiesto per lo stalker, un uomo di 33 anni, una misura cautelare: il Tribunale ha così disposto gli arresti domiciliari.



L’uomo è stato quindi sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione a Cascina con braccialetto elettronico in attesa del processo che dovrà sostenere per il reato previsto e punito dall’art. 612 bis del Codice penale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.