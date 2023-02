Fermato in zona stazione a Pontedera con dosi di hashish: 25enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno arrestato nella flagranza di reato un 25enne originario del Gambia, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Più specificatamente, i militari, impegnati in un più generale servizio di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e degrado urbano, hanno proceduto al controllo del giovane, che si aggirava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria. E' stato così sorpreso in possesso di 7 dosi di hashish. La droga è stata sequestrata, insieme al denaro contante posseduto dall’uomo e ritenuto provento di attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito il 25enne è stato trattenuto in custodia presso la camera di sicurezza della caserma di Pontedera e, nella mattina odierna, è stato giudicato con rito direttissimo al Tribunale di Pisa.