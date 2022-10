Fermato in via Corridoni con trapano e mano insanguinata: arrestato per tentato furto

Ha provato a nascondersi, ma è stato visto, rintracciato e arrestato. Un 38enne italiano residente di Pisa ha rimediato l'accusa di tentato furto aggravato: è stato pizzicato in via Corridoni dopo aver provat a rompere una catena di bicicletta.

Tutto si è svolto in piena notte. Erano circa le 3.30 di stamani, 26 ottobre, quando gli agenti di pattuglia della Squadra Volanti hanno notato, da lontano, la mossa repentina dell'uomo per nascondersi dietro un'auto. L'esperienza degli operatori ha fatto sia cogliere il movimento che la probabile azione delittuosa in corso, così dopo un rapido avvicinamento il soggetto è stato trovato e controllato. Aveva una mano sanguinante e in suo possesso possesso aveva una punta di trapano, una pinza e una chiave inglese; nello zaino un trapano con inserito nel mandrino una punta spezzata.

Dopo un'ispezione dei dintorni gli agenti hanno notato una bicicletta legata ad un palo con catena e lucchetto, e quest'ultimo aveva un buco procurato proprio con una punta di trapano e sulla bicicletta vi erano chiare tracce fresche di materiale derivato dalla perforazione, con tanto di un pezzo di punta di trapano spezzata. E' scattata la perquisizione domiciliare, in via Fiorentina, dove è stato trovato un trapano tassellatore, sequestrato insieme a tutto il resto del materiale.

Il 38enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, ristretto agli arresti domiciliari da dove sarà prelevato domani dalla Polizia per essere condotto in Tribunale, per la convalida dell'arresto e il processo per direttissima.