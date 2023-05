Tombini contro le vetrate dei negozi per rubare: in carcere

Arrestata dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera, una persona destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pisa, per l’espiazione di una pena di 3 anni e 4 mesi, per una serie di furti aggravati, tentati e commessi, avvenuti in provincia nel 2017. L’uomo venne infatti accusato di aver utilizzato le griglie in ghisa dei tombini stradali per sfondare le vetrate degli esercizi commerciali e, in alcuni di questi, rubare la merce.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto nel carcere Don Bosco di Pisa.