Condannato per truffa alle assicurazioni: rintracciato a Pisa

Una pattuglia della Squadra Volanti ha rintracciato e arrestato, a seguito di controllo, un 38enne milanese in zona Stazione. L'uomo, ad un controllo in banca dati, è risultato ricercato perchè gravato da Revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, a seguito di condanna per truffa alle assicurazioni ed automutilazione fraudolenta al fine di consumare tale tipo di truffa. Deve scontare due anni di reclusione pertanto, dopo un passaggio in Questura, è stato accompagnato alla casa di reclusione Don Bosco. Ha dichiarato ai poliziotti di essere giunto a Pisa per visitare la città.