Arrestato l'autore del tentato omicidio di Ferragosto alla stazione

Il costante e capillare controllo del territorio ha consentito, con un'azione sinergica e immediata del personale della Stazione Carabinieri di Pisa Porta a Mare e della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pisa, di intervenire in riferimento al tentato omicidio verificatosi in piazza della Stazione nello scorso Ferragosto. L’intervento sul posto da parte di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Pisa Porta a Mare è stato quasi immediato, poiché il fatto si svolgeva a distanza di alcune centinaia di metri da una delle zone della città oggetto di particolare attenzione a seguito delle indicazioni emerse in sede di riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

Infatti, intorno alle ore 10.30 circa del 15 agosto, il personale della pattuglia, transitando in piazza della Stazione, ha notato la presenza di un uomo riverso al suolo con una vistosa ferita all’addome. Prontamente intervenuti, gli operatori hanno portato celermente i primi soccorsi nei confronti della vittima, priva di sensi,

procedendo ad isolare la zona e allertando la Centrale Operativa, avendo percepito la gravità del fatto. Di lì a breve è sopraggiunto anche il personale della Sezione Operativa che, insieme al personale della Stazione di Porta a Mare, ha messo in campo le attività necessarie a chiarire la dinamica e le responsabilità dell’atto criminale, con l’immediata interazione con la competente Autorità Giudiziaria, il P.M. della Procura della Repubblica che ha assunto subito la direzione delle investigazioni, disponendo ogni indicazione necessaria alla raccolta degli elementi di prova.

Le indagini, avviate nell’immediatezza dei fatti, hanno consentito di individuare in tempi brevi l’autore del reato, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, le informazioni fornite dalla vittima e l’individuazione fotografica, in un soggetto di nazionalità brasiliana. L’acquisizione di un chiaro e inequivocabile quadro probatorio, frutto di un’articolata attività investigativa, condotta anche con tecniche tradizionali ha consentito, pertanto, di dare esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa, nei confronti di un 33enne cittadino brasiliano, domiciliato nella provincia di Pisa, resosi responsabile di tentato omicidio. L’autore del fatto, anche a seguito dell’udienza di convalida, si trova attualmente in custodia al carcere Don Bosco.