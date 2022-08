Condannato a tre mesi di carcere a Monza: arrestato a Pisa

Nella nottata di mercoledì 3 agosto le volanti della Questura hanno arrestato un cittadino romeno, classe 1982. L'uomo è risultato destinatario del provvedimento di un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Monza, per il quale deve espiare tre mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. Identificato nel corso dei controlli dal personale della Polizia, il soggetto è stato associato presso la locale Casa Circondariale. Sempre a seguito dei controlli del territorio effettuati in Pisa, la Questura ha anche denunciato un cittadino italiano per il reato di evasione per essere risultato infatti assente ai controlli presso la residenza ove è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Infine è stato denunciato in stato di libertà per i reati di furto aggravato e inottemperanza all'Ordine del Questore di Torino un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale. A carico dell'uomo è stato emesso un nuovo Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Nel pomeriggio di martedì 2 agosto, con particolare attenzione all’area della Stazione Centrale di Pisa, si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impiegata anche un'unità cinofila antidroga. In piazza Vittorio Emanuele è stato identificato un cittadino italiano del 1989, residente a Calci, con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e violazioni alla normativa sugli stupefacenti. L’uomo, riluttante al controllo, ha offeso l'operato delle Forze dell'Ordine, pertanto è stato denunciato in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Nel corso del servizio sono state identificate 33 persone e controllati 7 esercizi commerciali.