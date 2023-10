Doveva lasciare l'Italia nel 2019, è stato fermato a bordo di un'auto con la patente falsa: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa, al termine di un normale controllo, ha arrestato un 31enne di nazionalità tunisina in quanto risultato colpito da provvedimento di espulsione dal territorio italiano risalente al 2019, con divieto di reingresso per dieci anni. L'uomo arrestato è stato sorpreso alla guida di un veicolo con patente di guida estera risultata falsa. Il 31enne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo disposto per la mattina di venerdì 13 ottobre.

Sempre i militari della Sezione Radiomobile pisana hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una persona sorpresa in possesso di tre dosi di cocaina. Il soggetto era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Pisa. Nei pressi della stazione centrale, inoltre, i Carabinieri hanno segnalato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una seconda persona che è stata controllata in possesso di cinque dosi di hashish e denaro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Infine i Carabinieri della stazione di Porta a Mare, al termine di un'attività di indagine, hanno denunciato a piede libero una persona per tentata truffa e danneggiamento, avendo raccolto elementi in ordine al raggiro 'dello specchietto' nei confronti di un conducente che non si è fatto attirare nel tranello e non ha consegnato denaro al malvivente.