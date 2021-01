Già espulso torna nuovamente a Pisa: arrestato

La Squadra Mobile della Questura di Pisa ha arrestato un 33enne per aver fatto rientro sul territorio nazionale senza la prevista autorizzazione del ministro dell’Interno. L’uomo era già destinatario di un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Pisa nel 2019 e successivamente era stato rimpatriato in Tunisia.

Il 33enne inoltre è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: è stato infatti trovato in possesso di 16 grammi di eroina.