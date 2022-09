Molestate mentre attendono il concerto di Ariete: identificati gli aggressori

Nel pomeriggio di mercoledì 7 settembre gli agenti del Nucleo Volanti sono intervenuti in piazza dei Cavalieri in seguito alla segnalazione di alcune persone che stavano infastidendo i primi fan accorsi per il concerto di Ariete. In particolare alcune ragazze sono state molestate da due extracomunitari che, all’arrivo delle volanti, sono stati immediatamente bloccati e identificati. Durante il controllo, uno di essi, un senegalese irregolare sul territorio, ha aggredito con violenza prima il gruppo di fan che aveva dato l’allarme e, successivamente, indirizzando calci e pugni contro gli agenti intervenuti. Arrestato, ha continuato nella condotta violenta e in un crescendo di aggressività ha danneggiato gravemente anche la vettura sulla quale è stato trasportato in una cella di sicurezza. Presentato in direttissima stamattina al Tribunale di Pisa, dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero.