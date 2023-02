Ricercato per pedopornografia e atti sessuali con una minorenne: arrestato dj

Era ricercato perché doveva scontare la pena a 2 anni e mezzo di reclusione a seguito di condanna irrevocabile inflittagli dal Tribunale di Pisa per i reati di detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con minorenne, fatti commessi tra Ponsacco e Casciana Terme nella primavera del 2014.

In esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, gli agenti della Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura di Pisa hanno effettuato ricerche, estese in tutta la Toscana, e alla fine hanno rintracciato l'uomo, un 70 enne originario del pisano, ieri sera in un locale pubblico del senese dove si stava esibendo come dj.



Dopo un passaggio nella Questura senese per la notifica del provvedimento, l’uomo è stato accompagnato dai poliziotti pisani nel carcere di Siena in piazza Santo Spirito, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.