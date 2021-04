Possesso di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato

Una pattuglia dei Carabinieri che impone l'alt per un controllo di routine e la fuga in macchina per non farsi beccare con un involucro contenente della polvere bianca, gettata dal finestrino sulla strada. Il fatto è accaduto venerdì 9 aprile a Migliarino, il protagonista è un uomo di 33 anni che è stato bloccato nel territorio di San Giuliano Terme.

Una volta terminata la fuga, l'uomo ha opposta resistenza al controllo: durante la perquisizione personale e dell'auto, i militari hanno rinvenuto circa 5 grammi e mezzo di cocaina e 300 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio. Per il 33enne sono scattati immediatamente gli arresti domiciliari e nella giornata di oggi, sabato 10 aprile, verrà sottoposto al processo con rito direttissimo al Tribunale di Pisa.