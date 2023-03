Ricercato da due anni per furto aggravato: arrestato al 'Galilei'

Gli agenti dell'Ufficio di Polizia di Frontiera aerea dello scalo 'Galilei', nel corso degli ordinari controlli alle persone in ingresso sul territorio nazionale, ha rintracciato e arrestato un cittadino rumeno 48enne, residente in Romania. L'uomo era ricercato dal giugno del 2021, a seguito di condanna da parte del Tribunale di Lucca, confermata in Appello a Firenze, per la condanna per furto aggravato ad 1 anno di reclusione in concorso con un altro connazionale.

I due erano stati scoperti e denunciati dalla Squadra Mobile della Questura di Lucca; dopo la condanna l’uomo non era stato più trovato sul territorio perché presumibilmente rientrato in patria e le ricerche erano state diramate dalla Questura lucchese a tutto il territorio nazionale. I poliziotti pisani, verificatane la certa identità a seguito di verifica documentale e di comparazione delle impronte digitali, lo hanno pertanto tratto in arresto e condotto al carcere don Bosco.