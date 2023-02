I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pontedera hanno arrestato un 26enne, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Rimini.





L’uomo, da circa un mese, era attivamente ricercato dai militari dell’Arma che avevano avuto notizia della sua presenza in Valdera. E' stato individuato ieri nel Comune di Cascina, dove è stato fermato dai Carabinieri che hanno dato esecuzione alla misura cautelare a suo carico, emessa per un furto aggravato in abitazione consumato a Coriano (RN) e un furto in un’attività commerciale di Verucchio (RN), risalenti al 2022.I Carabinieri di Pontedera, al termine delle formalità di rito, hanno tradotto l’uomo presso il carcere 'Don Bosco' di Pisa, dove rimarrà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.