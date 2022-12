Aveva molestato due ragazze in piazza dei Cavalieri: adesso è in carcere

Una pattuglia della squadra volanti della Questura, nella notte di giovedì 15 dicembre, ha sottoposto a controllo un cittadino senegalese di 38 anni che transitava in Borgo Stretto. Dai riscontri della Sala operativo è emerso che l'uomo era ricercato perché destinatario della misura della custodia cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del Riesame di Firenze lo scorso 17 ottobre per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Questi reati erano stati commessi a Pisa l'8 settembre: due ragazze avevano allertato il 112 perché molestate con apprezzamenti pesanti in piazza dei Cavalieri da un uomo di colore. I poliziotti, giunti sul posto con due equipaggi, avevano fermato il presunto autore faticando a contenerne l'ira. Con non poca fatica gli agenti lo avevano caricato a bordo per poi arrestarlo. Peraltro l'uomo era già stato arrestato lo scorso 8 maggio. I poliziotti che stanotte hanno fermato l'uomo in Borgo Stretto quindi, appresa la nota di ricerca, l'hanno caricato sull’auto di servizio: al termine delle attività di rito, il senegalese è stato poi portato in carcere a disposizione dell’ Autorità giudiziaria ordinante.