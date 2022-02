Pontedera, sorpreso con mezzo chilo di droga: arrestato uno spacciatore

A Pontedera i Carabinieri, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto della micro criminalità e del degrado urbano, nella giornata di venerdì 18 febbraio hanno arrestato un 32enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Più nel dettaglio, i militari hanno controllato l’uomo, sorprendendolo in possesso di 47 ovuli contenenti eroina per un peso complessivo di quasi 590 grammi, un bilancino di precisione, materiale utile al taglio e confezionamento dello stupefacente e la somma di 1900 euro, verosimilmente provento di attività illecita. Lo stupefacente, il denaro e il materiale sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato accompagnato al carcere di Pisa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.