Ricercato per reati contro il patrimonio: arrestato in stazione

Nella Stazione centrale i poliziotti hanno fermato per un controllo un cittadino nordafricano di 24 anni, che, alla loro vista, ha cercato di dileguarsi. Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine, da un accertamento più approfondito, è risultato destinatario di un ordine di cattura dovendo scontare una pena di un anno, 7 mesi e 5 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi a Viareggio nel novembre 2020. Il 24enne è stato condotto in carcere.