Deve trascorrere quasi tre mesi in carcere: scoperto e arrestato alla stazione

Nel periodo compreso tra il 13 e il 16 gennaio il personale della polizia ferroviaria toscana ha provveduto a controllare 3.948 persone, eseguendo 2 arresti e notificando 10 denunce e 6 multe. Il personale di Pisa ha arrestato un cittadino romeno di 36 anni, con a carico un ordine di carcerazione per un cumulo di 2 mesi e 20 giorni di detenzione in carcere per reati inerenti al divieto di dimora, commessi a Empoli tra il 2019 e il 2020. In particolare, la Polfer ha notato l'uomo aggirarsi, con fare sospetto, nella stazione di Pisa Centrale e, alla vista degli agenti, ha tentato di defilarsi per evitare il controllo. Fermato, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia e, una volta conclusi gli atti, è stato condotto presso il carcere Don Bosco.