Si avvicina alla ex nonostante il divieto: arrestato un uomo

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nei giorni scorsi, hanno arrestato una persona per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. I militari hanno accertato che un soggetto si era avvicinato ai luoghi frequentati dalla ex e quindi, in violazione del divieto impostogli, hanno provveduto a fermarlo: successivamente l'arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente.