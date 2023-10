Fermato in Viale Gramsci mentre spaccia: denunciato

Durante servizi mirati di controllo in zona stazione, le volanti della Polizia di Stato, hanno arrestato sabato sera in flagranza di reato un cittadino senegalese, sorpreso in viale Gramsci mentre vendeva della droga ad un cliente. L'azione degli agenti è partita da una segnalazione alla Sala Operativa. Sul posto gli operatori hanno fermato i due prima che potessero darsi alla fuga.

L'uomo fermato è risultato avere vari precedenti e irregolare sul territorio nazionale. E' stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di hashish. Il secondo fermato, extracomunitario regolare, è stato segnalato al prefetto per uso personale di stupefacenti. Questura mattina, a seguito di direttissima, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.