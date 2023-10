Aspetta l'ex alla fine del turno di lavoro: in manette

Si recava sul luogo di lavoro dell'ex, minacciando ed attendendo la fine del turno lavorativo. Ad essere arrestata in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato una persona, già sottoposta, da mesi, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicare con ogni mezzo con l’ex.



I militari dell’Arma, impegnati nel servizio di pattugliamento del territorio, attivati dalla Centrale Operativa, sono immediatamente accorsi sul posto e hanno trovato la persona oggetto di segnalazione. E' scattato così l'arresto con il successivo accompagnamento nel carcere Don Bosco di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.



"Alta e costante è l’attenzione dei Carabinieri a Pisa ed in provincia sul fenomeno della violenza di genere ed episodi come quello descritto testimoniano il senso della priorità dell’Arma sull’argomento - sottolineano dal Comando provinciale - grazie ad un’attenta e sinergica azione di ascolto e vigilanza si possono arginare le condotte delittuose ed evitare che gli eventi, in generale, giungano, potenzialmente, a conseguenze più gravi".