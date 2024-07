Non rispetta il divieto di dimora e commette (ancora) reati: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato stamattina hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione, uno straniero, già noto ai militari, sottoposto da inizio anno al divieto di dimora nella regione Toscana per reati contro il patrimonio e la persona.

Il provvedimento costituisce un aggravamento alla precedente misura, richiesto dai Carabinieri all’autorità giudiziaria, che concordando con quanto riferito ha disposto la custodia in carcere.

Da quanto appurato dai Carabinieri, infatti, il giovane non solo si è reso responsabile di plurime violazioni al provvedimento cui era sottoposto, continuando a permanere nel territorio della regione, ma ha continuato ad avere comportamenti scorretti e a commettere reati, prendendo parte alla rissa tra stranieri avvenuta lo scorso mese.

Al termine delle incombenze il ragazzo è stato trasferito alla casa circondariale di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.