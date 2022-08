Sicurezza, il ministro Lamorgese: "Inviato a Pisa personale di Polizia dopo i recenti eventi criminosi"

"È stato disposto l’immediato invio a Pisa di personale del Reparto di prevenzione crimine della Polizia di Stato per intensificare l’attività di controllo del territorio". E' quanto ha annunciato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ha sottolineato come "tali rinforzi si aggiungono ai servizi straordinari già pianificati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica".

"Dobbiamo dare una risposta ferma alle comunità locali dopo i recenti eventi criminosi che hanno interessato la provincia toscana", ha aggiunto la titolare del Viminale che dunque ha stabilito l'invio di agenti dopo i drammatici fatti che sono saliti alla ribalta delle cronache (un omicidio e accoltellamenti in zona stazione, una denuncia per stupro).

"Si tratta di una buona notizia per Pisa - commenta il sindaco Michele Conti - il Viminale accoglie le mie richieste messe nero su bianco a seguito degli ultimi fatti criminosi. Adesso serve il ripristino e il potenziamento del progetto 'Strade sicure', con presidi fissi nelle zone sensibili delle città. Il Governo deve risposte ai cittadini e alle comunità locali, garantendo servizi quotidiani e permanenti, senza aspettare che si verifichino tragedie per intervenire".



"In questi anni, come amministrazione comunale abbiamo lavorato per fornire alla Polizia municipale le dotazioni per affrontare ogni situazione di pericolo, abbiamo creato il Nosu che sta ottenendo grandi risultati, abbiamo investito sulla videosorveglianza e sulla riqualificazione delle zone più degradate e continueremo su questa strada con perseveranza - prosegue il primo cittadino - ma non basta: servono espulsioni rapide e nuove leggi, più severe. La depenalizzazione di determinati reati e condotte determina una situazione che rende inefficaci anche le misure anti degrado che i sindaci, non solo a Pisa, tentano di mettere in pratica nelle città. Il mio auspicio è che, con il nuovo Governo che si formerà dopo le elezioni politiche del 25 settembre, ci sia una maggiore possibilità di essere ascoltati come sindaci per trovare, insieme, le risposte che i cittadini attendono sul fronte sicurezza".

Sulla decisione del ministro interviene il deputato della Lega Edoardo Ziello: “Il ministro Lamorgese dopo mesi di mie interrogazioni parlamentari, funzionali a richiedere l’impiego di maggiori rinforzi di forze dell’ordine per aumentare i livelli di sicurezza a Pisa, finalmente si accorge di questa necessità e dà seguito ai miei atti di sindacato ispettivo, inviandoci dei rinforzi soltanto dopo un omicidio e degli accoltellamenti - sottolinea Ziello - bisognerebbe fare prevenzione e non dormire sugli allori specialmente se si è la massima autorità di pubblica sicurezza. Auspico che questo aumento di organico sia permanente e che l’operazione rinforzi non si riveli un intervento spot perché la nostra città merita la massima attenzione da parte del Viminale per fronteggiare episodi di spaccio e violenze causati troppo spesso da immigrati irregolari venuti qui grazie alla politica dei porti aperti voluta, sostenuta e difesa dal Pd. Dopo il 25 settembre ripristineremo la certezza della pena, una legislazione adeguata e il sano rigore per difendere le nostre città da chi vorrebbe trasformarle in un far west”.