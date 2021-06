Articoli per fumatori venduti senza autorizzazione: dopo la multa da 100mila euro scatta la chiusura

In centro e zona stazione i 10 esercizi sanzionati dovranno abbassare le saracinesche per 5 giorni

E' scattata la sanzione di 5 giorni di chiusura per 10 esercizi commerciali del centro storico di Pisa e della zona stazione, in quanto la Guardia di Finanza ha riscontrato la messa in vendita senza autorizzazione di articoli per fumatori.

L'indagine è partita dallo scorso febbraio, quando le fiamme gialle hanno riscontrato il continuo via vai di giovani in alcuni negozi, all'uscita dei quali i clienti, dopo aver tirato fuori tutto l'occorrente, si mettevano a confezionare sigarette con tabacco sfuso. Sono così scattati i controlli, che hanno permesso di rinvenire oltre 47mila articoli per fumatori, come cartine, filtri e materiale per il confezionamento dei prodotti da fumo, posti in vendita in assenza di autorizzazione ed in completa evasione di imposta.

I militari, dopo aver sanzionato i titolari, tutti originari del sud est asiatico, per oltre 100mila euro, hanno inviato la segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Firenze con la proposta di chiusura prevista dalla normativa di settore. Il provvedimento è stato così disposto recentemente dalla stessa Agenzia e notificato dalla Guardia di Finanzia ai diretti interessati. Nei prossimi giorni sarà attiva la vigilanza affinché le saracinesche delle attività restino effettivamente abbassate.