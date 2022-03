Capannoli: partito l'intervento dell'artista 'Luogo Comune' in Piazza Don Brucalassi

Riprende il percorso di decoro urbano del Comune di Capannoli, in collaborazione con Geofor, denominato Green Art 2.0. "Dopo la prima positiva esperienza del concorso grafico per la cabina elettrica - ha commentato il sindaco Arianna Cecchini - avevamo deciso di riproporre questo format per dare un’opportunità ai giovani ed allo stesso tempo valorizzare un nuovo spazio dando un’impronta green per sensibilizzare sul tema dell’efficientamento energetico e del rispetto all’ambiente che ci circonda".

Il concorso grafico si era svolto nel periodo pre-Covid e la commissione aveva individuato l'elaborato preferito dalla commissione appositamente costituita, poi si era fermato tutto. Da ieri 'Luogo Comune', l'artista bolognese conosciuto in Italia e nel mondo, ha iniziato a decorare Piazza Don Luigi Brucalassi, sotto gli occhi attenti dei ragazzi frequentanti le scuole adiacenti.

Il bando, rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni, privilegiava progetti che avessero come richiamo il tema ambientale e il mondo della scuola, oltre al rapporto con il contesto urbano in cui si inserisce l’opera, e il progetto prescelto ricalca questi indirizzi, oggi ancora più attuali: efficientamento energetico e rispetto all’ambiente.