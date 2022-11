In treno con un'ascia appesa alla cintola: denunciato

Stava viaggiando in treno con un'ascia. E' stato denunciato nella serata di ieri da una pattuglia della Polizia ferroviaria un uomo italiano 50enne per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La pattuglia, mentre effettuava un servizio di vigilanza, a bordo di un treno regionale diretto a Livorno, momentaneamente in sosta presso la stazione ferroviaria di Pisa, ha notato all’interno del convoglio una persona che, alla vista degli agenti, cercava di sottrarsi al controllo spostandosi da una carrozza all’altra.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo gli agenti hanno deciso di procedere al controllo del viaggiatore che è stato trovato in possesso appunto di un’ascia in ferro con lama affilata della lunghezza complessiva di 35 centimetri, nascosta all’interno dei pantaloni, appesa alla cintola.

L’uomo, già noto alle forze di Polizia, non è stato in grado di fornire alcuna valida motivazione in merito al possesso dell’ascia ed è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.