L'Asd Squadra Corse Città di Pisa celebra i 25 anni di attività in piazza Arcivescovado

Una parata di stelle a quattro ruote, accompagnate da alcuni dei volti più vincenti dei cinque lustri di attività sulle strade nazionali e internazionali, e una festa conclusiva nella tarda serata per celebrare al meglio il 25° compleanno: l'Asd Squadra Corse Città di Pisa per domenica 25 luglio ha organizzato una giornata interamente dedicata ai festeggiamenti, invitando per l'occasione soci, tesserati professionisti e aprendo la scena anche a tutti gli appassionati dell'automobilismo sportivo.

In piazza Arcivescovado si svolgerà una mostra in cui verranno esposte 12 auto storiche e moderne che hanno permesso all’associazione di ottenere importanti risultati agonistici nelle numerose competizioni nazionali e internazionali a cui ha preso parte dal 1996 a oggi. "I 25 anni di attività sono un traguardo importante - dichiara l’assessore Paolo Pesciatini - per un’associazione che ha portato in alto il nome della città ovunque in Italia varcando, in molti casi, anche i confini nazionali ed europei con partecipazioni a prestigiose manifestazioni internazionali. L’appuntamento di domenica, al quale il Comune ha concesso il proprio patrocinio, sarà dunque un modo per celebrare e ripercorrere i 25 anni di storia di questa realtà di eccellenza che ha contribuito a promuovere Pisa ovunque si sia presentata. Come amministrazione siamo convinti che lo sport possa essere un ottimo strumento di promozione turistica della città, come dimostra lo straordinario successo recentemente ottenuto da manifestazioni come la Mille Miglia e il Longines FEI Endurance World Championship 2021".

"Dal '96 ad oggi - dichiara il presidente dell’Asd Squadra Corse Città di Pisa Massimo Salvucci - la nostra realtà si è fatta conoscere per competenza, serietà e passione. Molti conduttori, negli anni, si sono avvicinati alle vetture da corsa tramite la nostra scuderia e, grazie ai nostri corsi per co-piloti e di avvicinamento ai rally, oltre 220 persone hanno conosciuto direttamente questo mondo passando dalla porta principale come protagonisti. I risultati ottenuti hanno valorizzato il nostro lavoro, con più di tremila partecipazioni e oltre novecento podi ottenuti, numerose coppe di scuderie, sei campionati italiani prototipi e i campionati assoluti Open Rally".

Il programma della giornata

Dalle ore 14 alle ore 16: arrivo delle vetture ed allestimento della mostra.

Ore 16.30: apertura mostra.

Ore 18.30: premiazione stagione 2020.

Ore 19: intervento delle autorità.

Ore 20.00: presso il ristorante Il Turista si svolgerà la cena e la seconda parte della premiazione; durante la cena interverrà la comica Katia Beni.

Dalle ore 23 alle ore 24: ritiro delle vetture e ripristino della piazza.